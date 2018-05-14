Украинская ГТС держит на плаву «Северный поток»?

Прошел ровно месяц с момента запуска в эксплуатацию первой нитки газопровода «Северный поток» (Nord Stream). Страсти вокруг этого проекта несколько поутихли, апологеты устали защищать его от не менее утомленных критиков. Немудрено, ведь споры о целесообразности строительства подводного газопровода ведутся с середины 1990-х годов, когда впервые была озвучена эта грандиозная идея. Когда 8 ноября т.г. канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Дмитрий Медведев и иже с ними торжественно открутили газовый вентиль, и прозрачная труба с голубой подсветкой тут же наполнилась клубящимся дымком, все противники «Северного потока» должны были впасть в глубокую депрессию. Но пока этого не произошло. И дело тут не в упорстве политиков и экономистов, выступавших против трубопровода, а в том, что экономическая выгода от «Северного потока» не более очевидна, чем необходимость утопить в холодных водах Балтийского моря несколько миллиардов евро. «Газпром» 6 декабря т.г. сообщил о том, что прокачка газа через «Северный поток» была временно приостановлена, а вот это уже симптоматично...

Были бы деньги, а трубы для них найдутся

Большинство советских газо- и нефтепроводов шли в Европу именно через территорию Украины. На сегодня пропускная способность нашей газотранспортной системы позволяет прокачивать в западном направлении до 142 млрд. кубометров природного газа ежегодно. Расстояние, которое преодолевает российский газ по украинским трубам на пути в европейские страны, составляет 1,15 тыс. км. Российские эксперты не редко заявляют, что прокладка большинства газопроводов через территорию Украины - заслуга «брежневско-днеропетровского клана», который, мол, был заинтересован в развитии экономики родной УССР, хотя на самом деле выгоднее было проложить трубопроводы через Беларусь. Но более вероятной выглядит версия, согласно которой советские специалисты просто обозначили оптимальные (наиболее короткие и прямые) маршруты. Ключевая позиция Украины в данном случае была обусловлена ее удачным географическим положением и ничем другим. Для того, чтобы убедиться в этом, стоит просто взглянуть на карту.

Начиная с середины 2000-х годов «Газпром» занялся планомерным провоцированием газовых конфликтов с Украиной, пытаясь доказать Европе нашу несостоятельность как транзитера и склонить к участию в проекте строительства альтернативного украинской ГТС газопровода. Евросоюз «Северный поток» одобрил, а Германия, Франция и Голландия приняли в нем самое деятельное участие. При этом были полностью проигнорированы интересы члена ЕС - Польши, что уж тут говорить об Украине, которой Берлин и Париж давно отказывают в самой перспективе стать членом европейского сообщества.

Газопровод проложили по дну Балтийского моря, от бухты Портовая в Ленинградской области до побережья Германии. Его протяженность составляет около 1,2 тыс. км. Вроде бы не намного больше, чем то расстояние, которое российский газ идет по территории Украины. Но не следует забывать, что 1 тысяча 200 километров - протяженность подводной части газопровода, а для его запуска необходимо было дополнительно проложить еще не одну сотню километров наземных трубопроводов по территории России и Германии. Мощность уже запущенной первой нитки «Северного потока» составляет 27,5 миллиардов кубометров газа в год, с 2012 года, после завершения строительства второй нитки, она увеличится до 55 млрд. кубометров. Общий объем инвестиций в строительство составил 8,8 млрд. евро. Срок окупаемости, по самым оптимистичным прогнозам, составит 10-16 лет. И это на фоне того, что украинская ГТС, будучи почти в три раза мощнее, давно себя окупила и требует лишь плановых инвестиций в обновление компрессорного оборудования и газопроводных труб. Даже ее глубокая модернизация оценивается всего в 3 млрд. долл., что не сопоставимо с прямыми и косвенными затратами, которые уже понесли акционеры «Северного потока». Нельзя забывать и о том, что эксплуатация подводного газопровода на порядок дороже наземной системы, да к тому же сопряжена с более высоким риском аварий, чреватых экологическими катастрофами.

Так в чем же преимущества этого проекта? Кто-то скажет, что когда строилась ГТС, она пролегала по территории СССР, а теперь Украина - независимое государство со своими политическими ориентирами. Но ведь экономические законы никто не отменял, а использование углеводородов в качестве инструмента для достижения сугубо политических задач стало неотъемлемой чертой российской, а не украинской внешней политики. Именно для усиления этого инструментария Москве и понадобился альтернативный газопровод.

«Северный поток» - хлопок одной ладонью

Россия позиционирует «Северный поток» как гарантию стабильности поставок газа в Западную Европу, постоянно напоминая европейцам о том, что Украина является ненадежным транзитером. Что тут можно сказать, кроме того, что именно «Газпром», а никак не «Нафтогаз», перекрыл в январе 2006 года поставки газа в ЕС. Для украинских властей заготовлена другая мантра: если Киев не согласится создать совместное с «Газпромом» предприятие по управлению ГТС, то уже через несколько лет она станет не нужна никому кроме самой Украины. Российские эксперты обещают нам, что в 2012 году мы потеряем минимум 20 млрд. кубометров транзита, которые уйдут из ГТС в «Северный поток», в 2013 году эта цифра составит уже около 50 млрд. кубометров. Ну а затем наступит полный апофеоз - к 2015 году «Газпром» запустит «Южный поток» и Украина окончательно утратит статус страны-транзитера российского газа. Действительно, в теории можно допустить, что запуск «Южного потока», который пройдет по дну Черного моря из России в Болгарию, сделает дальнейшее использование ГТС нерентабельным. Но тут есть одно большое «если». Так, по мнению директора энергетических программ центра НОМОС Михаила Гончара, «Южный поток» по прежнему остается виртуальным проектом, так как Турция до сих пор не дала согласия на его прохождение через свою экономическую морскую зону.

Как отмечает независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут, «Южный поток» обойдется России приблизительно в 25 млрд. долл., что слишком много даже для «Газпрома». При этом, по его словам, стоимость транспортировки газа через него будет в несколько раз выше, чем через украинскую ГТС. По большому счету, даже в самом «Газпроме» должны прекрасно понимать, что строительство «Южного потока» не в их интересах, так как, ввязавшись в этот проект, российский монополист может остаться вообще без оборотных средств. Все это подводит нас к мысли о том, что «Южный поток» нужен Кремлю как страшилка для украинской власти и не более. Цель ее - склонить Украину к передаче ГТС под управление «Газпрома», как это уже сделала Беларусь.

Южный и Северный потоки нам пытаются представить в виде двух ладоней, стоит только хлопнуть и от украинской трубы останется мокрое место. Но, как известно из буддистской притчи, услышать звук хлопка одной ладонью можно только в состоянии глубокой медитации, в которую, похоже, и пытается погрузить нас «Газпром» разговорами о «Южном потоке». Если же говорить серьезно, то даже поверхностный экономический анализ показывает, что и «Северный поток» далеко не так страшен для украинской ГТС, как нам пытаются показать.

Делим кубометры на трубы или множим на километры - результат неизменен

Одним из самых важных конкурентных преимуществ украинской ГТС, несомненно, является стоимость транспортировки газа. Нынешняя цена перекачки 1 тысячи кубометров газа через нашу систему составляет для «Газпрома» 2,8 доллара за 100 км. Вместе с тем, согласно расчетам профессора кафедры транспортных систем и технологий Академии таможенной службы Украины Анатолия Пасечника, Украина более чем в два раза занизила для россиян стоимость этих услуг. Опираясь на среднеевропейскую цену транзита, эксперт считает, что мы вправе требовать от «Газпрома» 5,8 доллара за тысячу кубов на 100 км. Но, как говорится, договор дороже денег, а согласно подписанным в 2009 году соглашениям, тариф на транспортировку газа, как и его цена для Украины, являются плавающими и рассчитываются по определенной формуле. В результате, «Газпром» кровно заинтересован в сохранении нынешних объемов прокачки газа именно через нашу ГТС с ее низкими транспортными тарифами. Так, руководитель группы экономической политики посольства РФ в Украине Алексей Урин считает, что наполнение «Северного потока» не обязательно будет происходить за счет снижения объемов поставок через украинскую ГТС. «Мы надеемся, что объемы транзита газа через Украину в следующем году не будут уменьшаться, а «Северный поток» будет наполнен за счет роста спроса на российский газ в странах ЕС», - предположил представитель российского посольства.

Прогнозы по росту потребления газа в ЕС, несмотря на вторую волну кризиса, основаны, в первую очередь, на том факте, что Германия приняла решение постепенно вывести из эксплуатации все свои АЭС и будет вынуждена увеличивать закупки российского газа.

Стоит напомнить, что в 2011 году «Газпром» поставит в Европу около 150 млрд. кубометров газа, из них 110 млрд. кубометров будут прокачены через украинскую ГТС, а остальные - через территорию Беларуси. В следующем году «Газпром» прогнозирует увеличение поставок в данном направлении на 20 млрд. кубометров - до 170 млрд. куб. м. Таким образом, выйдя в 2012 году на проектную мощность 27,5 млрд. куб. м, первая нитка «Северного потока» потребует для полной загрузки переброски с украинских и белорусских газопроводов всего 7,5 млрд. кубометров газа. Это не те объемы, которые могут серьезно отразиться на работе нашей ГТС. При этом пока никто не гарантирует, что «Северный поток» заработает на полную мощность, пока же он способен прокачивать только 8,5 млрд. кубометров газа, а такой объем вообще будет полностью покрыт прогнозируемым на 2012 год приростом поставок.

Интересно, что в одном из своих последних интервью зампред правления «Газпрома» Александр Медведев отказался уточнить, каковы планы загрузки «Северного потока» на ближайшую перспективу, заявив лишь, что стоимость транспортировки по нему ниже, чем по старым маршрутам. Не ставя под сомнение искренность топ-менеджера «Газпрома», все же предположим, что российский монополист попросту перекладывает яйца из одной корзины в другую. Имея на украинской ГТС тариф в два раза меньший европейских расценок, вполне можно за ее счет компенсировать убытки, возникающие при транспортировки газа по более затратным газопроводам, и заявлять, что «Северный поток» вполне конкурентоспособный проект. Но подобные манипуляции возможны только до тех пор, пока основной транзит газа идет через нашу трубу.

Если же в будущем объемы потребления газа в ЕС начнут снижаться, то это будет означать автоматическое падение цены российского топлива. А чем дешевле газ, тем меньшей будет транспортная составляющая в его конечной стоимости и в нее просто не получится впихнуть затраты на эксплуатацию «Северного потока». Вывод один: со временем украинская ГТС не только сохранит актуальность в качестве транспортного коридора, но еще больше укрепит свое значение для европейской энергетической безопасности. Поэтому так сильно и добивается «Газпром» контроля над украинской газовой трубой.

P.S. А за «Северный поток» переживать не стоит, он при любых раскладах останется величайшим техническим достижением «Газпрома». Пусть иногда прокачка и будет приостанавливаться по техпричинам, как это было на днях, зато какой прекрасный повод для гордости - самый длинный подводный газопровод в мире.

Петр Черных (УНИАН)