Ситуация в Европе обвалила цены на нефть

На мировых торгах в пятницу, 9 декабря, цены на нефть падают на фоне опасений, что лидерам ЕС не удастся достигнуть соглашений по дальнейшим мерам борьбы с долговым кризисом.

Так, стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже понизилась на 0,06 доллара, или на 0,06%, - до 98,28 долларов за баррель.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сократилась на 0,29 доллара, или на 0,27%, - до 107,82 доллара за баррель.

Как заявил накануне глава Европейского Центробанка Марио Драги, регулятор не может предоставлять средства МВФ для финпомощи еврозоне и не станет увеличивать объем выкупа гособлигаций еврозоны со вторичного рынка. Не порадовали инвесторов и новости от Европейской банковской организации, по мнению которой, системообразующим европейским банкам потребуется увеличить капитал на 114,685 миллиарда евро для удовлетворения требований властей ЕС по капиталу, что на 8,253 миллиарда евро превышает прежнюю оценку организации.

Негативно на настроения участников торгов повлияли новости из Японии, где правительство страны одобрило дополнительные санкции против Ирана. В частности, они предусматривают также запрет на операции по обмену валюты между банками Японии и тремя иранскими банками.

Инвесторы также обратили внимание на сообщение американской Exxon Mobil, согласно которому объем импортируемой США нефти достиг максимума и в течение следующих 30 лет будет последовательно снижаться благодаря росту внутренних поставок и сокращению спроса на нефть, что в итоге приведет к отмене существующей зависимости страны от поставок ОПЕК, передает Bloomberg.