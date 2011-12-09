Мининфраструктуры предлагает увеличить акцизный сбор на нефтепродукты

Министерство инфраструктуры Украины направило в Кабинет министров Украины законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины», в котором, в частности, предлагает увеличить акцизный сбор на нефтепродукты.

Об этом сказано в проекте закона, текстом которого располагает УНИАН.

Наиболее радикально предлагается повысить акцизный сбор на дизельное топливо. Так, акцизный сбор на самую распространенную марку дизтоплива класса Евро-4, на которую приходится около 70% рынка Украины, Мининфраструктуры предлагает повысить более чем в 2 раза – до 100 евро за тонну.

Одновременно министерство предлагает отказаться от действующей дифференцированной шкалы акцизного сбора на дизельное топливо в зависимости от его качества.

Что касается бензина, то акцизный сбор на него Мининфраструктуры предлагает повысить на 10%, или до 200 евро за тонну.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемый рост акцизов на нефтепродукты позволит в 2012 г. дополнительно получить 3,35 млрд. грн. в бюджет, что будет использовано для увеличения финансирования автодорожного комплекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Мининфраструктуры уже предлагало повысить ставки акцизного сбора на бензины до 200 евро за тонну и на дизельное топливо до 120 евро за тонну и унифицировать акцизы на дизтопливо. Тогда против унифицирования ставок акцизного сбора выступила Американская торговая палата в Украине (АТПУ).