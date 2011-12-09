Физлицо просит суд обязать ФГИУ продать 25% "Киевэнерго" в пользу самой компании

Физическое лицо в ноябре обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском, в котором просит обязать Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) реализовать выставленные на приватизацию 25% акций компании "Киевэнерго" самой компании.

Об этом сказано в определении суда от 16 ноября, копией которого располагает УНИАН.

Согласно другому определению в рамках указанного дела от 18 ноября третьей стороной в деле выступает общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "ОК-2" (Донецк), которая заявила самостоятельные требования относительно признания отсутствия права у физлица по рассматриваемому делу.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе ФГИУ, сегодня в суде состоялось слушание указанного дела, однако заседание было перенесено на 23 декабря.

Напомним, сегодня в 14.00 ФГИУ планирует провести конкурс по продаже 25% «Киевэнерго». К конкурсу допущены DTEK Holdings Ltd (Кипр) и ПАО "Полтаваоблэнерго".