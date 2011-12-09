ВР приняла закон о закупках необлученных твэлов для ядерных реакторов

Верховная Рада Украины приняла закон Украины «Об особенностях осуществления закупок необлученных топливных элементов (твэлов) для ядерных реакторов».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 268 из 294 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Настоящим законом указано, что предметом закупки необлученных топливных элементов (твэлов) для ядерных реакторов являются ядерные материалы, тепловыделяющие сборники (кассеты) для ядерных реакторов и их отдельные элементы, поглощающие стержни системы управления и защиты ядерных реакторов, в том числе услуги, связанные с производством необлученных топливных тепловыделяющих сборников (конверсия, обогащение, фабрикация) и обращением с необлученными тепловыделяющими сборниками и ядерными материалами (перевозка, хранение, переработка).

В законе определена процедура закупки необлученных топливных элементов (твэлов) для ядерных реакторов. Ею определено, что закупка необлученных топливных элементов (твэлов) для ядерных реакторов осуществляется по процедуре закупки у одного участника в порядке, определенном Законом Украины “Об осуществлении государственных закупок”, с учетом особенностей, установленных данным законом.

Обоснование заказчиком применения процедуры закупки необлученных топливных элементов (твэлов) для ядерных реакторов у одного участника не осуществляется.

В законе предусмотрено, что заказчик заключает договор о закупке по результатам применения процедуры закупки у одного участника не раньше чем через четырнадцать дней со дня обнародования сведений об участнике.

Договоры о закупке необлученных топливных элементов (твэлов) для ядерных реакторов заключаются на основании примерных договоров, которые утверждаются центральным органом исполнительной власти по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Также предусмотрено, что обжалование и контроль за осуществлением закупки необлученных топливных элементов (твэлов) для ядерных реакторов осуществляются в порядке и с учетом сроков, установленных Законом Украины “Об осуществлении государственных закупок”.