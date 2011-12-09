Розничные цены на нефтепродукты в Украине за неделю снизились на 0,4% - эксперты

С 2 по 9 декабря средние по Украине розничные цены на нефтепродукты снизились на 0,1-0,5% (в среднем на 0,4%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 2 по 9 декабря средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – снизились на 0,5% - с 9,65 грн./литр до 9,60 грн./литр; на бензин А-92 – сохранились на уровне 10,06 грн./литр; на бензин А-95 – снизились на 0,1% - с 10,30 грн./литр до 10,29 грн./литр; на дизельное топливо – снизились на 0,5% - с 9,73 грн./литр до 9,68 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.