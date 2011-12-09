КГГА отказалась от передачи в концессию активов, арендуемых «Киевэнерго»

Киевская городская государственная администрация приостановила планы по объявлению открытого концессионного конкурса на энергетические активы, арендуемые в настоящее время ПАО «Киевэнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава КГГА Александр ПОПОВ в пятницу в Киеве.

«Мы заморозили этот вопрос, и когда вернемся к нему - пока неизвестно», - сказал А.ПОПОВ, отметив при этом, что в любом случае этот вопрос будет решен двумя путями: либо самостоятельным привлечением городом инвестиций на реконструкцию активов либо передачей их в концессию.

Как сообщал УНИАН, в феврале А.ПОПОВ прогнозировал, что вопрос о передаче в концессию активов «Киевэнерго» будет решен до конца текущего года.

Теплогенерирующие и теплоснабжающие активы планировалось передать в концессию на условиях открытого конкурса, объявленного Киевсоветом.

Тогда же генеральный директор крупнейшего частного акционера «Киевэнерго» – ДТЭК Максим ТИМЧЕНКО заявлял, что «Киевэнерго» ведет активные переговоры с городскими властями по поводу изменения формы юридического сотрудничества, в частности, передачи теплогенерирующих и теплоснабжающих активов в концессию компании.

Напомним, «Киевэнерго» арендует у города теплогенерирующие и теплоснабжающие активы по договору от 2000 года.

Справка УНИАН. АК «Киевэнерго» – акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения Киева с единым процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям. Генерация электрической энергии АК «Киевэнерго» осуществляется на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 ГВт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и котельных.

Контрольный пакет акций АК "Киевэнерго" (50% +1 акция) принадлежит государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины". 46,82% контролирует частный энергетический холдинг ДТЭК (г. Донецк).