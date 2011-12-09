DTEK стал победителем конкурса по продаже госакций "Киевэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал DTEK Holdings Limited, являющуюся управляющей компанией энергохолдинга ДТЭК, победителем приватизационного конкурса по продаже 25% акций ПАО "Киевэнерго".

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе состоявшихся сегодня, 9 декабря, аукционных торгов при проведении приватизационного конкурса DTEK Holdings Ltd предложила за 25% акций "Киевэнерго" 450 млн. 500 тыс. грн., тем самым, предложив на 4 млн. 500 тыс. грн. больше второго участника конкурса - ПАО "Полтаваоблэнерго".

До этого ФГИУ были раскрыты ценовые предложения участников конкурса, в соответствии с которыми DTEK Holdings Ltd предложила за 25% "Киевэнерго"- 432 млн. 500 тыс. грн., что на 195 тыс. грн. больше его стартовой цены - 432 млн. 305 тыс. грн. Второй участник конкурса ПАО "Полтаваоблэнерго" предложило за приватизируемый пакет 432 млн. 305 тыс. грн. После раскрытия ценовых предложений ФГИУ был проведен аукцион с открытым предложением цены и шагом в 4 млн. 500 тыс. грн., победителем которого и была признана DTEK Holdings Ltd.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ перенес проведение конкурса по продаже 25% госпакета акций ПАО "Киевэнерго" с 25 ноября на 9 декабря т.г. в связи с дополнительной проверкой сведений, предоставленных для участия в конкурсе.

Напомним, заявки на участие в конкурсе по продаже 25% госпакета акций «Киевэнерго» подали DTEK Holdings Limited и ПАО «Полтаваоблэнерго».

Антимонопольный комитет Украины (АМК) отказал ПАО «Полтаваоблэнерго» в рассмотрении заявки на получение разрешения на приобретение 25% акций ПАО «Киевэнерго». Как отметили в АМК, в комитете отсутствует информация о конечных бенефициарах ПАО «Полтаваоблэнерго». В то же время, в АМК сообщили, что "Полтаваоблэнерго" может повторно подать заявку на приобретение 25% "Киевэнерго".

В свою очередь ФГИУ допустил к участию в конкурсе по продаже 25% госпакета акций ПАО "Киевэнерго" DTEK Holdings Limited и ПАО «Полтаваоблэнерго».

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.

ДТЭК ранее владела 46,82% акционерного капитала ПАО «Киевэнерго».