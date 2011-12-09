Украина сократила добычу нефти и газового конденсата на 6,4%

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-ноябре сократили добычу нефти и газового конденсата на 6,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 3 млн. 56,0 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В т.ч. предприятиями НАК «Нафтогаз Украины» в январе-ноябре сокращен объем добычи нефти и газового конденсата на 6,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 2 млн. 795,7 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу нефти и газового конденсата на 10,3%, по сравнению с 2009 годом, до 3 млн. 545,6 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в состав НАК «Нафтогаз Украины».