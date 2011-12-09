Украина за 11 месяцев увеличила добычу газа до 18,4 млрд. куб. м

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-ноябре увеличили добычу газа на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 18 млрд. 389,8 млн. куб. м, в т.ч. предприятиями НАК «Нафтогаз Украины» сокращен объем добычи на 1,5% – до 16 млрд. 534,3 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В ноябре украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, увеличили добычу природного газа на 1,4%, по сравнению с ноябрем 2010 года, до 1 млрд. 686,4 млн. куб. м, в т.ч. предприятиями НАК «Нафтогаз Украины» увеличен объем добычи на 1,2% – до 1 млрд. 515,6 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу газа на 5,3%, по сравнению с 2009 годом, до 20 млрд. 54,7 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».