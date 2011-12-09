Подгорица. Украина намерена предоставить Черногории свою помощь в энергетической сфере, заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Об этом он сказал журналистам на брифинге после переговоров с премьер-министром Черногории Игорем ЛУКШИЧЕМ.

«Мы убедились, что в Черногории существует проблема дефицита электроэнергии, и мы предложили свою помощь», - сказал Н.АЗАРОВ.

В частности, по словам премьер-министра, Украина готова помочь Черногории в строительстве, эксплуатации электростанций и производстве электроэнергии. «Украина готова предложить абсолютно конкурентные условия», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Украина располагает значительным потенциалом в области энергетического машиностроения. И не просто потенциалом, но полным комплексом того, что необходимо для решения вопроса энергетической безопасности, начиная от проектирования, производства абсолютно любых энергетических установок», - сказал Н.АЗАРОВ. Он отметил, что речь идет о гидроэлектростанциях, тепловых, ветровых электростанциях и солнечных батареях.

Н.АЗАРОВ отметил, что премьер-министр Черногории принял предложение о сотрудничестве в энергетической сфере, и этот вопрос черногорской стороной будет изучен.

В свою очередь И.ЛУКШИЧ отметил, что черногорская сторона готова сделать все возможное для помощи Украине во вступлении в Европейский Союз.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины открыл памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в столице Черногории Подгорице.