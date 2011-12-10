СМИ стали известны подробности газовых договоренностей

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании Кабинета министров 7 декабря дал распоряжение готовить «наиболее жесткий вариант» государственного бюджета-2012 с ценой импортированного газа не менее 400 долл. за тысячу кубометров, пишет «Зеркало недели. Украина» (№45, 09 - 16 декабря 2011 г.).

По информации издания, проект межгосударственного украинско-российского «газового» соглашения в ситуации абсолютной секретности, без фамилий и имен, передан на рассмотрение и утверждение руководству России и Украины.

В частности, по данным газеты, документ предусматривает, что на базе украинской газотранспортной системы будут созданы два совместных с «Газпромом» предприятия в пропорции 50 на 50. Первое совместное (газотранспортное) предприятие должно включать непосредственно магистральные (транзитные) газопроводы и подземные хранилища газа (ПХГ) Украины. На втором этапе — уже после начала работы газотранзитного СП — в состав его акционеров войдут и европейские энергетические компании.

Второе СП планируется создать с «Газпромом» на базе внутренних газораспределительных сетей Украины, которые на сегодняшний день арендованы облгазами, но на самом деле, как и НАК «Нафтогаз Украины», принадлежат правительству Украины.

Причем авторами проекта предусмотрено, что это «газовое» соглашение является бессрочным. К тому же устанавливается запрет на его денонсацию.