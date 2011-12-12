Цена нефти продолжила падение на фоне итогов саммита ЕС и прогноза Moody's

На мировых торгах в понедельник, 12 декабря, цены на нефть падают на фоне итога саммита ЕС, прошедшего 8-9 декабря в Брюсселе, а также прогнозов стоимости топлива рейтингового агентства Moody`s.

Так, стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже понизилась на 0,12 доллара, или на 0,12%, - до 99,29 долларов за баррель.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сократилась на 0,30 доллара, или на 0,28%, - до 108,32 доллара за баррель.

Международное рейтинговое агентство Moody`s в пятницу опубликовало прогноз цены на нефть в 2012 году, согласно которому стоимость американской легкой нефти марки WTI (Light Sweet Crude Oil) составит 90 долларов за баррель, а североморской нефтяной смеси марки Brent - 95 долларов за баррель.

Европейским политикам в пятницу на саммите в Брюсселе не удалось добиться согласия всех стран ЕС на участие в новом объединении, которое предлагают создать Германия и Франция - "союз бюджетной стабильности", на основе бюджетного договора, предполагающего ужесточение контроля за расходованием бюджетных средств и объемами госдолга. Помимо Великобритании, которая отказалась от участия в новом объединении, страны ЕС, не входящие в еврозону, заявили, что им для принятия решения необходимы консультации со своими парламентами, передает Вloomberg.