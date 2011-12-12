В УНИАН состоится пресс-конференция по делу Тимошенко бывшего представителя «Нафтогаза»

Сегодня в 14.30 в информационном агентстве УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Газовое дело Тимошенко: комментарии бывшего представителя НАК «Нафтогаз Украины».

Участник пресс-конференции – бывший представитель НАК «Нафтогаз Украины» Игорь КОСТЬ изложит собственную точку зрения (в том числе в юридическом контексте) относительно обоснованности обвинения бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в том, что в результате заключения контрактов от 19 января 2009 года между «Нафтогазом» и ОАО "Газпром" украинской компании был нанесен ущерб.