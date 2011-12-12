В Беларуси лимит на добычу нефти снижен до 1,68 млн. тонн

Минск. В Беларуси лимит на добычу нефти на 2011 год снижен с 1,7 млн. тонн до 1,68 млн. тонн, сообщила пресс-служба Совета министров Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее решение предусмотрено постановлением Совмина от 6 декабря 2011 года №1653.

«Лимит на добычу калийной соли (в пересчете на оксид калия) на 2011 год сохранен на уровне прошлого – 7,4 млн. тонн. Лимит на добычу каменной соли для «Беларуськалия» увеличен с 1,3 млн. тонн до 2 млн. тонн, для «Мозырьсоли» – с 400 тыс. тонн до 415 тыс. тонн», - говорится в сообщении пресс-службы Совмина.

Лимиты на добычу формовочного и стекольного песка увеличены с 1,16 млн. тонн до 1,22 млн. тонн, песка для производства цемента – с 620 тыс. тонн до 840 тыс. тонн.