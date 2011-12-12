ДТЭК оценивает потребность в инвестициях в энергохозяйство Киева в 12-15 млрд. грн.

Для стабилизации ситуации в энергохозяйстве Киева потребуется 12-15 млрд. грн. Такое мнение высказал генеральный директор компании ДТЭК Максим ТИМЧЕНКО в комментарии журналистам после подписания с Фондом госимущества договора купли-продажи на 25% акций столичной энергокомпании «Киевэнерго».

«Если говорить о цифрах, то, по нашим расчетам, чтобы стабилизировать ситуацию, в особенности с теплосетями в Киеве, понадобится 12-15 млрд. грн.», - сказал он, отметив при этом, что уже в 2012 году объем инвестиций в энергооборудование и тепловое хозяйство компании составит до 1 млрд. грн.

«Мы хотим, чтобы «Киевэнерго» стало гордостью не только столицы, как энергетическая компания, но и в целом Украины.…Однако, конечно же, нужен диалог с городской властью и с населением, а также понимание того, что одномоментно нельзя изменить ситуацию», - подытожил глава ДТЭК.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря ДТЭК купил на аукционе 25% акций «Киевэнерго» доведя свою долю в уставном фонде компании до 71,89%.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» – акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения Киева, с единым процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям. Генерация электрической энергии АК «Киевэнерго» осуществляется на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 ГВт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и котельных.

Чистая прибыль "Киевэнерго" в 2010 году составила 157,334 млн. грн. против убытка в 617 млн. грн. в 2009 году.