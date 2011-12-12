Кабмин утвердил условия продажи 50% госакций "Винницаоблэнерго"

Кабинет министров Украины своим распоряжением от 2 ноября 2011 г. №1225-р утвердил условия приватизации 50%-ного госпакета акций ПАО «Винницаоблэнерго», сообщает правительственный сайт.

Начальная цена планируемого к продаже 50%-ного госпакета акций ПАО «Винницаоблэнерго» составит 167 млн. 659 тыс. грн. (номинальная цена пакета - 15 млн. 486,83 тыс. грн.).

Утвержденные правительственным распоряжением конкурсные условия, в частности, предусматривают, что в конкурсе по продаже пакета акций «Винницаоблэнерго» имеют право участвовать лица, осуществляющие деятельность по передаче и поставке электроэнергии в объеме не менее 30% объемов данного ПАО или в течение трех последних лет бывшие собственниками 50% уставного капитала юридических лиц, осуществляющих подобную деятельность.

В соответствии с утвержденными правительством инвестиционными обязательствами, покупатель, в частности, обязывается проводить своевременные текущие расчеты за электроэнергию; погашать задолженность за закупленную электроэнергию на Оптовом рынке электроэнергии в соответствии с договорами реструктуризации (мировыми соглашениями) с государственным предприятием "Энергорынок" за счет целевых надбавок к тарифам и пр.

В целом конкурсные условия по "Винницаоблэнерго" идентичны ранее утвержденным Кабинетом министров условиям по продаже госпакетов акций других энергокомпаний.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Захидэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

Справка УНИАН. ПАО "АК "Винницаоблэнерго" является доминирующей энергораспределительной компанией в Винницкой области, 75% акций которой принадлежат государству, 23,86% – в собственности юридических лиц и 1,14% – физических лиц.

Предприятие насчитывает 12 тысяч юридических и 750 тысяч бытовых потребителей.