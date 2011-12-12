«Нафтогаз» представит модель функционирования стабфонда нефтепродуктов

НАК «Нафтогаз Украины» намерена в течение 2-3 месяцев представить Министерству энергетики и угольной промышленности модель функционирования стабилизационного фонда нефтепродуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Феликс ЛУНЕВ в ходе VII Ежегодной конференции «Рынок нефтепродуктов Украины: структура, тенденции, маркетинг, технологии».

«Создание резерва нефтепродуктов – наиболее цивилизованный путь влияния государства на рынок… Мы выбираем модель, возьмем на это месяца 2-3 и предложим министерству», – сказал он.

Напомним, «Нафтогаз Украины» планирует в 2011 году переработать на мощностях Лисичанского НПЗ до 1 млн. тонн российской нефти марки Urals для выхода на рынок с нефтепродуктами для стабилизации цен.

Ранее председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН заявлял, что компания сделает дополнительные закупки углеводородов для стабилизации цен на бензин в Украине.

Как сообщалось, еще в 2008 году Украина намерена была создать 5-10-дневный стабилизационный фонд нефтепродуктов в объеме 200 тыс. тонн на базе ОАО «Укртранснафта», который формировался бы в соотношении: 50% - дизельное топливо и 50% - бензин марки А-76/80.