Литвин удивлен, что Азаров предусмотрел в госбюджете-2012 цену на газ в 400 долларов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН удивлен, что премьер-министр Николай АЗАРОВ распорядился предусмотреть в проекте государственного бюджета на 2012 год цену на газ в размере минимум 400 долларов за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня журналистам, комментируя публикации СМИ.

“Я с удивлением прочитал, что премьер-министр Украины дал команду готовить бюджет по жесткому сценарию”, - сказал В.ЛИТВИН.

По его мнению, ситуация непонятная, поскольку в первом чтении был принят проект госбюджета, которым была предусмотрена цена на газ выше, чем 400 долларов, однако во втором чтении бюджет не принимался, поскольку все ожидали уменьшения цены на газ.

“Я надеюсь, что у нас будет здесь больше диалога, чтобы мы не получили сюрприз в виде совсем измененного варианта государственного бюджета”, - сказал председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, по данным еженедельника «зЗркало недели. Украина», премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ на заседании Кабинета министров 7 декабря дал распоряжение готовить самый «жесткий вариант» государственного бюджета-2012 с ценой импортированного газа не менее 400 долларов за тысячу кубометров.

При расчете государственного бюджета на 2012 год к первому чтению учитывалась цена газа в размере 414-416 дол. за тысячу кубометров.