Украина и Чехия до марта определят механизм погашения украинских долгов за газопроводы

Украина и Чехия планируют до марта 2012 года определиться с механизмом погашения украинских долгов за построенные в 80-х годах прошлого века фирмами Чехии участки магистрального газопровода Ямбург - Западная граница.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая договоренность достигнута сегодня в ходе пятого заседания украинско-чешской смешанной комиссии по вопросам экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества.

Как пояснил журналистам сопредседатель комиссии с украинской стороны министр по чрезвычайным ситуациям Виктор БАЛОГА, стороны, в частности, договорились о том, что до 1 марта состоится украинско-чешская встреча на уровне министров финансов, на которой планируется урегулировать вопрос реализации т.н. «Ямбургского соглашения».

«На этом заседании министры финансов выработают позицию по технологическим моментам погашения долга», - сказал министр.

Справка УНИАН. Чехия участвовала в строительстве магистральных газопроводов Ямбург–Западная граница и Ямал–Запад на территории Украины с 1985 г.

В июне 1997 года Украина и Чехия подписали соглашение о погашении украинского долга, однако Украина до сих пор не выплатила долг.

Изначально долг планировалось выплатить природным газом, по оценкам чешской стороны он составлял 200–220 млн. долл., по оценкам Украины - 79,8 млн. долл.