Закрытие представительства в Украине не повлияет на выполнение обязательств по контракту с «Энергоатомом» - Holtec International

«Закрытие представительства компании Holtec International никоим образом не повлияет на выполнение других обязательств компании по контракту на создание централизованного хранилища отработанного ядерного топлива для украинских АЭС с реакторами ВВЭР, заключенным с НАЭК «Энергоатом».

Об этом заявил исполнительный директор Holtec International по Украине Камран АСЛАНИ, в информации распространенной для СМИ.

По словам К.АСЛАНИ, представительство компании Holtec International, указанное в сообщении о ликвидации («Урядовый курьер» от 29 ноября 2011 г.) было создано в 2008 году в качестве юридического лица для обеспечения выполнения работ по другому контракту, который реализовался Holtec International в Украине. В силу обстоятельств работы по указанному контракту было приостановлено в 2009 году. «В связи с этим компанией было принято решение закрыть представительство», - отметил исполнительный директор Holtec International по Украине.

Напомним, в конце ноября т.г. компания Holtec International (США), которая является подрядчиком по ряду проектов в Украине, связанных с обращением с отработавшим ядерным топливом, сообщила в прессе о решении ликвидировать в Украине соответствующее представительство.

Справка УНИАН. Holtec International, со штаб-квартирой в Марлтони (штат Нью-Джерси, США), является мировым поставщиком оборудования и систем для атомной, солнечной и тепловой энергетики.

Holtec International участвует в двух проектах в Украине, а именно: строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива для украинских АЭС, а также строительство хранилища отработанного ядерного топлива-2 (ХОЯТ-2) на площадке Чернобыльской АЭС.