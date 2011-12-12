В Москве продолжаются газовые переговоры между Украиной и Россией

Россия и Украина продолжают обсуждать вопросы будущего сотрудничества в газовой сфере.

Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром».

В частности, сегодня в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО "Газпром" Алексея МИЛЛЕРА и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО.

"На встрече обсуждались вопросы текущего и перспективного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября пресс-служба Минэнергоугля Украины проинформировала, что переговоры между Украиной и Россией о сотрудничестве в энергетической сфере находятся на завершающей стадии.

В то же день глава «Газпрома» сказал, что ожидает оформления договоренностей с Украиной в газовой сфере до конца года.