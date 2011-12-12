Кабмин образовал делегацию на переговоры с Россией по расширению газового сотрудничества

Кабинет министров Украины создал комиссию, которая должна сформировать делегацию для участия в переговорах относительно заключения между правительствами Украины и России соглашения о расширении сотрудничества в газовой сфере.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

По его словам, этим же решением утвержден персональный состав комиссии и назначен ее руководитель - министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что напряженные и сложные переговоры с российским «Газпромом» о согласовании цены на поставки газа в Украине продолжаются, однако говорить о результатах пока рано.

9 ноября в Киеве в рамках переговоров с Украиной по вопросам сотрудничества в газовой сфере состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА.

По результатам встречи представители «Газпрома» отмечали, что переговорный процесс ведется интенсивно, и к этому моменту рассмотрен большой перечень сложных вопросов.

10 ноября министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина и Россия перешли к техническому оформлению газовых договоренностей.

Напомним, ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 дол. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 дол. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 дол. за тыс. куб. м, в IV – около 400 дол. за тыс. куб. м.

Сейчас Украина пытается снизить цену на газ.