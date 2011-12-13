Цены на нефть растут после продолжительного падения

На мировых торгах во вторник, 13 декабря, цены на нефть растут после падения более чем на 1% накануне.

Так, стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,11 доллара, или на 0,11%, - до 97,88 доллара за баррель.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,01 доллара, или на 0,01%, - до 107,27 доллара за баррель.

Падение цен накануне вызвал рост опасений за ситуацию в Европе после сообщения международного рейтингового агентства Moody`s о возможном пересмотре рейтингов европейских стран в сторону понижения уже в первом квартале 2012 года. Агентство Fitch, в свою очередь, заявило о том, что европейским властям, договорившимся в прошлую пятницу о создании нового "бюджетного союза", предполагающего ужесточение контроля за расходами бюджетов входящих в него стран, удалось лишь незначительно ослабить давление на рынок суверенного долга, передает Bloomberg.