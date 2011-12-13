За неделю крупнооптовые цены на нефтепродукты в Украине снизились в среднем на 2,2%

С 5 по 12 декабря 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились на 0,6 – 5,1% (в среднем на 2,2%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 5 по 12 декабря 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – снизились на 5,1%, или 520 грн./тонна, – до 9 730 грн./тонна;

на бензин А-92 – снизились на 1,9%, или 210 грн./тонна, – до 10 680 грн./тонна;

на бензин А-95 – снизились на 0,6%, или 70 грн./тонна, – до 11 780 грн./тонна;

на дизельное топливо – снизились на 1,0%, или 100 грн./тонна, – до 10 260 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.