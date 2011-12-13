Украина за 10 месяцев импортировала 3,6 млрд. куб. м среднеазиатского газа

Украина в январе-октябре 2011 г. импортировала 3,6 млрд. куб. м природного газа из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, за отчетный период, в частности, из Казахстана импортировано 1 млрд. 138,863 млн. куб. м газа на сумму 375,768 млн. долл., из Туркменистана – 1 млрд. 238,609 млн. куб. м на сумму 411,929 млн. долл., из Узбекистана – 1 млрд. 224,784 млн. куб. м на сумму 403,828 млн. долл.

Из России в январе-октябре Украина импортировала 35 млрд. 42,751 млн. куб. м газа на сумму 10 млрд. 384,347 млн. долл.

Напомним, ранее бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ, которому принадлежит Group DF, заявлял, что с апреля холдинг Ostchem начал прямой импорт среднеазиатского газа для своих химических предприятий в Украине в обход российского «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины». Ostchem Holding, по словам Д.ФИРТАША, закупает газ дешевле, чем «Нафтогаз».

Справка УНИАН. В Ostchem Holding входят производители минеральных удобрений азотной группы компании «Ривнеазот» (Ривненская обл.), «Таджиказот» (Таджикистан) и «Нитроферт» (Эстония).

Кроме того, Д.ФИРТАШ напрямую контролирует крупных производителей минеральных удобрений - компанию «Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская обл.), концерн «Стирол» (Горловка, Донецкая обл.) и «Азот» (Черкассы).

Group DF принадлежит 90% акций компании Ostchem Holding.

Group DF является частной международной холдинговой компанией украинского бизнесмена Д. ФИРТАША.