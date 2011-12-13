За разлив маслопродуктов в порту Ильичевска иностранный судовладелец уплатил 200 тыс. грн.

Владелец теплохода Rainbouw Harmonu (флаг Панамы) уплатил свыше 200 тыс. грн. как компенсацию материального ущерба, нанесенного в результате разлива маслопродуктов в акватории Ильичевского морского торгового порта.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, уточнив, что «загрязнение на площади 110 кв. м произошло из-за нарушения режима работы технического оборудования на теплоходе».

По данным специалиста по связям с общественностью Государственной экологической инспекций северо-западного региона Черного моря Ольги КРИВОШЕЕВОЙ, «загрязнение акватории Ильичевского порта теплоходом Rainbouw harmonu произошло 7 декабря». Панамское судно готовится к выходу из порта.