Интерпайп НМТЗ реализовал крупнейший проект повышения энергоэффективности

Интерпайп НМТЗ реализовал крупнейший проект года по увеличению энергоэффективности – введение в эксплуатацию нового турбокомпрессора производства компании «Samsung Techwin» (Корея). Главная цель инвестпроекта - уменьшение затрат электроэнергии на производство сжатого воздуха, необходимого для работы пневмооборудования.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, новое, более энергоэффективное оборудование позволит снизить потребление электроэнергии на 3 млн. кВт в год, что в денежном эквиваленте составит около 265 тысяч долларов США в год (из расчета текущей стоимости электроэнергии). Общий объем инвестиций в проект составил около 600 тысяч долларов США.

Проект прошел независимый экологический аудит компанией Global Carbon Украина и принимает участие в программе, направленной на сокращение выбросов в атмосферу углекислого газа. За счет экономии потребления электроэнергии Интерпайп НМТЗ сократит выброс СО2 на 3 тысячи тонн в год. Это на треть меньше в сравнении с использованием старого оборудования.

«Одним из главных приоритетов Интерпайп НМТЗ является повышение энергоэффективности и снижение экологического напряжения в регионе, - комментирует Юрий АНТИПОВ, председатель правления ОАО «Интерпайп НМТЗ». – В 2011 году Интерпайп НМТЗ инвестировал 1,1 миллион долларов США в развитие производства, из которых значительная часть была направлена на сокращение потребления энергоресурсов».

Справка УНИАН. Интерпайп – международная вертикально-интегрированная трубно-колесная компания, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В структуру Компании входят четыре промышленных актива – Интерпайп НТЗ, Интерпайп НМТЗ, Интерпайп НИКО ТЬЮБ и Днепропетровский Втормет. Интерпайп также ведет строительство нового электросталеплавильного комплекса Днепросталь, объем производства которого составит 1,32 млн тонн трубной и колесной заготовки в год.

Интерпайп НМТЗ специализируется на производстве сварных труб для нефтегазовой отрасли, машиностроения, строительства и других отраслей промышленности. В 2010 г. объем реализации трубной продукции завода составил 185 тыс. тонн. Прогнозируемый объем продаж за 2011 год – 220 тыс. тонн.