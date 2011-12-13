Бюджет-2012 будет принят из расчета цены газа 400 долл.?

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ допускает, что госбюджет на 2012 год может быть принят из расчета цены на газ 400 долларов, но не исключает ее пересмотра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на брифинге после посещения ГП «Укрметртестстандарт».

Отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли завершены до конца текущего года переговоры с Российской Федерации о пересмотре цены на газ, Н.АЗАРОВ сказал: «Ох, если бы я знал».

В то же время, он отметил, что уже второй день продолжаются переговоры министра топлива и угольной промышленности Юрия БОЙКО с председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем МИЛЛЕРОМ относительно пересмотра цены на газ.

«Да, действительно, нам уже с бюджетом оттягивать нельзя. Следующая неделя - последняя сессионная, нам надо принимать бюджет, потому что от принятия государственного бюджета зависит принятие всех областных, районных, городских бюджетов. И поэтому нам надо его своевременно, до нового года, принять», - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время, глава правительства подчеркнул, что госбюджет должен быть, прежде всего, реалистичным и не популистским. «Поэтому бюджет, прежде всего, должен быть реалистичным, а это означает: если нам придется платить 400 долларов за газ, значит, мы будем платить. У нас нет другого выхода. А это означает, что мы должны все абсолютно расчеты заложить на тот реалистичный вариант, который может быть», - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время, премьер-министр отметил, что в случае, если удастся договориться с РФ о пересмотре цены на газ, «значит, Министерство финансов вместе с Министерством экономики пересмотрят все показатели, и будем менять тогда бюджет».

Как сообщали СМИ, в понедельник, 12 декабря, глава «Газпрома» А.МИЛЛЕР заявил, что «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» до конца года соглашение по газу не подпишут.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины 20 октября приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2012 год.

По словам председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА, рассмотрение проекта бюджета во втором чтении планировалось 8 декабря, однако было отложено из-за незавершения газовых переговоров.