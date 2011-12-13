Брюссель. Еврокомиссия пока не готова признать “Южный поток” приоритетным.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил комиссар ЕС по вопросам энергетики Гунтер ЭТТИНГЕР, отвечая на просьбу прокомментировать заявления России о желании получить статус приоритетного для “Южного потока”.

“Южный поток” не был признан в качестве проекта европейского интереса. Европейская комиссия не может предвидеть на этом этапе, будет ли предоставлено какое-либо исключение для “Южного потока”, - заявил комиссар.

Он отметил, что Еврокомиссия уже заявляла и может лишь повторить, что она оставляет за собой право полностью оценить и проанализировать этот проект, как только его детали станут понятными.

“Все исключения могут быть предоставлены только на базе существующего законодательства ЕС. ЕС не будет изменять свое законодательство, действующее в сфере энергетики”, - сказал Г.ЭТТИНГЕР.

1 декабря министр энергетики России Сергей ШМАТКО после встречи с комиссаром Г.ЭТТИНГЕРОМ заявил, что Еврокомиссия готова рассматривать возможность предоставления особого статуса проекту газопровода “Южный поток”.

Министр отметил, что статус трансграничной европейской сети дал бы возможность “Южному потоку” не подпадать под действие Третьего энергетического пакета ЕС, который требует предоставлять доступ к газопроводу третьим сторонам.