«Ядерное топливо» и «ТВЭЛ» зарегистрировали СП по строительству завода по производству ЯТ

Государственный концерн «Ядерное топливо» и ОАО «ТВЭЛ» (Россия) зарегистрировали совместное предприятие ЗАО «Завод по производству ядерного топлива».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «ТВЭЛ».

Согласно сообщению, совместное предприятие внесено в единый государственный реестр юридических и физических лиц Украины 2 декабря.

Ранее, в соответствии с украинским законодательством была проведена процедура регистрации выпуска акций, которые распределяются между учредителями.

Согласно документам, соответствующие доли в акционерном капитале распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежит ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция - ОАО «ТВЭЛ». Таким образом, украинской стороне передано 75 001, а российской – 74 999 акций. Уставной капитал СП оплачен участниками в полном размере. Заканчивается регистрация СП в региональных органах.

«С завершением процесса создания совместного предприятия, строительство завода выходит на стадию практической реализации. После прохождения государственной экспертизы ожидается утверждение разработанного ТЭО Кабинетом министров Украины», - отмечается в сообщении "ТВЭЛ".

Справка УНИАН. В сентябре 2010 года Кабинет министров Украины утвердил победителем конкурса по выбору технологии для строительства в Украине завода по производству ядерного топлива для реакторов АЭС ВВЭР-1000 российскую компанию «ТВЭЛ».

В октябре того же года «ТВЭЛ» и украинский государственный концерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 с долей Украины 50%+1 акция.

В соглашении "ТВЭЛ" подтверждал намерение передать Украине технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, а также обучать персонал и квалифицировать завод.

Завод планируется разместить на площадке в пгт. Смолино (Кировоградская область).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планировалось завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.