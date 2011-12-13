Ивано-Франковск получил 3 млн. грн. кредита на проект по энергосбережению

Город Ивано-Франковск стал первым украинским городом, который получил кредит в размере 3 млн. грн. от Северной экологической финансовой корпорации НЕФКО для повышения энергоэффективности в учебных заведениях.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в Ивано-Франковском горисполкоме.

Согласно предоставленной информации, сотрудничество города с проектом GIZ «Энергоэффективность в зданиях» во взаимодействии с консалтинговой компанией ООО «ФИАТУ» позволило городу не только получить качественную профессиональную помощь в создании эффективной системы энергоменеджмента, но и использовать современные схемы финансирования энергоэффективных мероприятий с привлечением кредитных средств международной финансовой организации НЕФКО. Взнос самого города составляет 10%. Кредит предоставлен на 5 лет под 3% годовых.

В рамках реализации проекта в 4 детских садах и 5 общеобразовательных школах Ивано-Франковска будут заменены окна и двери на металлопластику, восстановлена тепловая изоляция трубопроводов, обустроены индивидуальные тепловые пункты, приняты меры по санации инженерных сетей.

Ожидаемое сокращение объемов потребления тепловой энергии в результате этих мероприятий составит 177 тыс. Гкал в год, экономия бюджетных средств – 1 млн. грн. в год.

Вместе с тем, благодаря реконструкции систем отопления этих заведений уменьшится количество выбросов CO2 в атмосферу на 415,72 т в год.

Срок окупаемости проекта – 3,5 года.

Справка УНИАН. Власти Ивано-Франковска провели энергоаудит всех 75 зданий заведений образования города, по результатам которого были отобраны 5 школ и 4 детских сада, расходы которых на оплату энергоносителей являются самыми большими, с целью реализации мероприятий по энергосбережению.

В ноябре 2010 года инвестиционный комитет НЕФКО утвердил бизнес-план проекта «Повышение энергоэффективности в зданиях учебных заведений г. Ивано-Франковска» и принял решение о предоставлении займа для реализации энергосберегающих мероприятий в зданиях бюджетных заведений города.

НЕФКО является неприбыльным финансовым учреждением, образованным правительствами Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции для улучшения экологической ситуации в Восточной Европе.