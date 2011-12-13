Госэнергоэффективности отобрало 175 проектов для бюджетной поддержки

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению отобрало 175 проектов общей стоимостью 229 млн. грн. для финансирования в рамках отраслевой государственной целевой программы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Госэнергоэффективности Николай ПАШКЕВИЧ.

Он уточнил, что бюджетную поддержку получат 3 проекта строительства когенерационных установок, 25 проектов установки тепловых насосов, 102 проекта установки систем электрического теплоаккумуляционного обогрева, 45 проектов модернизации коммунального хозяйства, в том числе с переводом котельных на биотопливо.

По словам Н.ПАШКЕВИЧА, ведомство также отобрало два проекта, которые получат господдержку в виде снижения процентных ставок по кредитам, - это проект реконструкции теплосетей в Полтавской области и реконструкции котельной в Киевской области.

Глава Госэнергоэффективности отметил, что всего на рассмотрение конкурсной комиссии было подано 215 проектов.

Государственное финансирование по отобранным проектом будет частично выделено из госбюджета 2011 года, основная часть – из госбюджета 2012 года.