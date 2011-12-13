«Винницагаз» обследовал 80% потребителей

В Винницкой области по состоянию на декабрь ПАО «Винницагаз» осуществило обследования 80% потребителей газовых приборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции 13 декабря сообщил исполняющий обязанности председателя правления ПАО «Винницагаз» Игорь МАРЧАК.

По его словам, до этого года техническое обслуживание газового оборудования потребителей проводилось путем подачи заявлений от самих потребителей, и только тогда выезжала бригада, которая обследовала объект и что-то ремонтировала.

«С 2011 года мы перешли на планово-техническое обслуживание, то есть, обследование проводится нашими службами независимо от вызова. Мы составили помесячный график всех потребителей, начиная с домов, построенных 50 лет назад. Мы пошли в каждую квартиру и на декабрь у нас обследовано 80% потребителей, то есть из 409 тысяч квартир 333 000 уже обследованы», - рассказал И. МАРЧАК.

Он отметил, что по результатам проверок в 3486 квартирах обнаружена неисправность газовых приборов, в 1672 фактах отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, а также выявлено 6538 самовольно установленных газовых приборов.

«Теперь газовики будут ежегодно посещать все квартиры, где установлены газовые котлы и проточные водонагреватели и один раз в три года - где есть только газовые плиты», - сказал И.МАРЧАК.

В целом в области за 2011 год произошло 4 несчастных случая при использовании газа в быту, в которых пострадали 4 человека, по Украине - 82 случая, в результате травмированы 169 человек, 65 из них - смертельно.

Справка УНИАН, "Винницагаз" занимается транспортировкой газа распределительными трубопроводами, а также продает газ в Винницкой области.

47,059% акций "Винницагаз" принадлежит Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", 12,73% акций Обществу "Инвест-ресурс" (г.Ивано-Франковск), 19,09% - ОАО «Ролюкс» (г.Ивано-Франковск), 19,09% - ОАО «Агропромкомплект» (г.Львов).