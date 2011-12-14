Нефть снова дешевеет. Инвесторы ожидают решение ОПЕК

На мировых торгах в среду, 14 декабря, цены на нефть снижаются на фоне ожиданий заседания ОПЕК.

Так, стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже понизилась на 0,23 доллара, или на 0,23%, - до 99,91 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,41 доллара, или на 0,37%, - до 109,09 доллара за баррель.

Вечером в среду состоится заседание ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), на котором будет обсуждаться вопрос увеличения добычи нефти до 30 миллионов баррелей в сутки, передает Bloomberg.

Накануне ОПЕК сохранила свой прогноз мирового спроса на нефть в 2011 году на уровне 87,8 миллиона баррелей в день.