Три крупнейших банка Японии инвестируют в «Газпром» около 800 млн. долл.

Три крупнейших банка Японии – Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и Mizuho Bank – собираются в самое ближайшее время инвестировать в компанию «Газпром» около $800 млн. Об этом сообщают местные СМИ.

Решение об инвестировании в российскую компанию связано с ухудшением финансовой ситуации в странах еврозоны.

В последнее время из-за финансового кризиса, европейские компании терпят многомиллионные убытки, что сделало их партнерами повышенного риска. Финансовые инвестиции в российскую компанию в условиях роста мировой потребности в газе, должны стать для японских банков гарантом успеха и стабильности, считают местные аналитики, передает ИТАР-ТАСС.