«Нафтогаз» осуждает позицию ЕС по «Южному потоку»

НАК «Нафтогаз Украины» осуждает молчаливую позицию Евросоюза по реализации проекта «Южный поток».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, в ходе ввода в эксплуатацию подземного хранилища газа (ПХГ) «Банатский Двор» в конце ноября в Сербии глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что строительство газопровода «Южный поток» начнется в 2013 году и будет завершено к концу 2015 года.

«Еврочиновники не отреагировали по этому поводу… Позиция еврочиновников непонятна», – сказал В.ЧУПРУН.

При этом он добавил, что если раньше Евросоюз говорил о поддержке проекта «Набукко», то «сейчас – это молчание».

«Это серьезный «звонок» для Украины… Это прямая угроза для ГТС Украины», – заявил В.ЧУПРУН.

Как сообщалось, 21 ноября 2011 года в Сербии состоялся пуск ПХГ «Банатский Двор». Активный объем хранения ПХГ составляет 450 млн. куб. м. На церемонии А.МИЛЛЕР заявил, что строительство газопровода "Южный поток" начнется в 2013 году и будет завершено к концу 2015 года. По его словам, никаких задержек в реализации проекта не будет.

Между тем, НАК «Нафтогаз Украины» заявляет об отсутствии гарантий со стороны России и Европейского Союза по объемам транзита природного газа через территорию Украины.

Как заявил заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН: «На сегодня гарантий нет – ни со стороны России, даже на 2012 год, ни со стороны Евросоюза».

При этом он отметил, что «Нафтогаз Украины» уже начал модернизацию газотранспортной системы (ГТС) за собственные средства.

«Но мы должны видеть, под что должна проходить эта модернизация», - отметил В.ЧУПРУН.

По его словам, по предварительным подсчетам, модернизация ГТС обойдется в 5,3 млрд. долл., а срок реализации проекта составит 5-7 лет.

«Для того, чтобы содержать ее (ГТС – УНИАН), туда надо постоянно вкладывать соответствующие средства», – добавил он.

В то же время, В.ЧУПРУН отметил, что «без российского газа ГТС сохранить и поддерживать невозможно. Иначе нашей трубе будет «труба».

Кроме того, В.ЧУПРУН выразил обеспокоенность пассивностью европейских банков, с которыми была достигнута договоренность о финансировании модернизации ГТС. «Полное отсутствие активности европейских банков», – добавил он.

Вместе с тем, он выразил надежду, что первый транш от европейских банков в объеме 308 млн. долл. поступит в 1-м квартале 2012 года.

Напомним, в сентябре Украина заявила, что хочет ясности от России и ЕС по объемам загрузки украинской ГТС.

19 июля Украина самостоятельно начала модернизацию ГТС, приступив к реконструкции магистрального газопровода «Уренгой - Помары - Ужгород».

Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк заявили, что готовы сотрудничать с НАК «Нафтогаз Украины» в модернизации системы.