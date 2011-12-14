Россия и ЕС не дали гарантий по объемам транзита газа, заявляет "Нафтогаз"

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет об отсутствии гарантий со стороны России и Европейского Союза по объемам транзита природного газа через территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН сегодня на брифинге в Киеве.

«На сегодня гарантий нет – ни со стороны России, даже на 2012 год, ни со стороны Евросоюза», - сказал он.

При этом он отметил, что «Нафтогаз Украины» уже начал модернизацию газотранспортной системы (ГТС) за собственные средства.

«Но мы должны видеть, под что должна проходить эта модернизация», - отметил В.ЧУПРУН.

По его словам, по предварительным подсчетам, модернизация ГТС обойдется в 5,3 млрд. долл., а срок реализации проекта составит 5-7 лет.

«Для того, чтобы содержать ее (ГТС – УНИАН), туда надо постоянно вкладывать соответствующие средства», – добавил он.

В то же время, В.ЧУПРУН отметил, что «без российского газа ГТС сохранить и поддерживать невозможно. Иначе нашей трубе будет «труба».

Кроме того, В.ЧУПРУН выразил обеспокоенность пассивностью европейских банков, с которыми была достигнута договоренность о финансировании модернизации ГТС. «Полное отсутствие активности европейских банков», – добавил он.

Вместе с тем, он выразил надежду, что первый транш от европейских банков в объеме 308 млн. долл. поступит в 1-м квартале 2012 года.

Как сообщалось, в сентябре Украина заявила, что хочет ясности от России и ЕС по объемам загрузки украинской ГТС.

19 июля Украина самостоятельно начала модернизацию ГТС, приступив к реконструкции магистрального газопровода «Уренгой - Помары - Ужгород».

Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк заявили, что готовы сотрудничать с НАК «Нафтогаз Украины» в модернизации системы.