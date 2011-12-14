Кабмин утвердил финплан «Турбоатома» на 2012 год с прибылью 280 млн. грн.

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план ОАО «Турбоатом» на 2012 год с прибылью 280 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО.

«Утвердили финплан «Турбоатома» с прибылью 280 млн. грн.», - сказал А.РЯБЧЕНКО.

Напомним, на 2011 год Кабмин утвердил финплан «Турбоатома» с прибылью 236 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Турбоатом" производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру "Турбоатома" входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования.

Управление государственной частью акций ОАО "Турбоатом" осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций