Шебелинский ГПЗ за 11 месяцев увеличил переработку на 3%

Шебелинское отделение по переработке газового конденсата и нефти (Шебелинский ГПЗ, Харьковская обл.) ДК "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-ноябре т.г. увеличило переработку нефти и газового конденсата на 3%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 624 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК "Укргазвыдобування".

В сообщении отмечается, что с начала текущего года производство светлых нефтепродуктов на Шебелинском ГПЗ составило 533 тыс. тонн, из них автобензинов – 360 тыс. тонн, дизтоплива - 160 тыс. тонн. Глубина переработки сырья - 86%.

Напомним, что в октябре ДК «Укргазвыдобування» и Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH (Германия) подписали соглашение о строительстве установки изомеризации легкого бензина мощностью 300 тыс. тонн в год на Шебелинском ГПЗ.

Справка УНИАН. Шебелинский ГПЗ, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании ДК "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаз Украины", производит бензины марок А-80, А-92, А-95 и А-98 по технологии и на оборудовании американской компании UOP, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ.

Нефтепродукты, производимые Шебелинским ГПЗ, реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом "Нафтогаз".

Общая мощность Шебелинского ГПЗ на сегодня составляет 1,05 млн. тонн сырья в год.

В 2010 году Шебелинский ГПЗ сократил переработку газового конденсата на 10,3%, по сравнению с 2009 годом, до 11,0 тыс. тонн.