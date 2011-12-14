На сегодня в ПХГ закачано 19 млрд. куб. м газа - Клюев

На сегодня в подземные хранилища газа (ПХГ) закачано 19 млрд. кубических метров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ сегодня на пресс-конференции.

Кроме того, А.КЛЮЕВ отметил, что баланс угля на складах электростанций на сегодня составляет 3,8 млн. тонн угля.

«Это полностью обеспечивает потребность электростанций до конца отопительного сезона», - сказал А.КЛЮЕВ.