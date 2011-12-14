Производство бензина в Украине сократилось на 0,7%, дизтоплива - на 29,4%

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе-ноябре т.г. сократили производство автомобильного бензина на 0,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 2,570 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению Госстата, производство дизельного топлива в Украине в январе-ноябре сократилось на 29,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 2,424 млн. тонн.

Производство топочного мазута в Украине в январе-ноябре сократилось на 8,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 1,966 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году ,по информации Госкомстата, украинские НПЗ сократили производство автомобильного бензина на 11,8%, по сравнению с 2009 годом, до 2,873 млн. тонн. Производство дизельного топлива сократилось на 5,1% - до 3,709 млн. тонн, а топочного мазута - на 6,0% ─ до 2,414 млн. тонн.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год.