В Беларуси повышаются цены на сжиженный автогаз на 21%

Минск. В Беларуси 17 декабря в среднем на 21% повышаются розничные цены на сжиженный газ при реализации на автомобильных газозаправочных станциях.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее решение утверждено постановлением Министерства экономики от 8 декабря 2011 года № 195, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Предельная минимальная цена повышена с 2860 до 3450 белорусских рублей за литр, предельная максимальная – с 3080 до 3750 рублей за литр.

Кроме этого, постановлением Министерства экономики Беларуси от 8 декабря 2011 года № 194 на 21,8% увеличены предельные максимальные отпускные цены на сжиженные топливные газы для автомобильного транспорта.

Так, для газа марки ПБА (франко-отправление) цена выросла с 3 млн. 713 тыс. 050 до 4 млн. 522 тыс. 490 белорусских рублей за тонну, марки ПБА (франко-склад) – с 3 млн. 701 тыс. 110 до 4 млн. 507 тыс. 950 белорусских рублей за тонну.

Справка УНИАН. Это уже пятое повышение цен на газ в 2011 году: в апреле цены повысились на 35%, в августе – на 24%, в октябре и сентябре – на 10%.