Брюссель. В ЕС считают неконструктивной позицию России относительно Транскаспийского газопровода.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил высокопоставленный дипломат ЕС накануне саммита ЕС-Россия, который начнется сегодня и продолжится завтра.

“Россия в виде аргументов использует угрозы национальной безопасности или нарушение Азербайджаном и Туркменистаном международных конвенций. Мы считаем, что тон и аргументы в этой дискуссии – неконструктивны и враждебны”, - сказал собеседник агентства.

По его словам, ЕС считает, что Азербайджан и Туркменистан имеют право самостоятельно определяться относительно своего будущего.

Как сообщал УНИАН, осенью этого года Совет ЕС одобрил мандат Еврокомиссии на переговоры о строительстве Транскаспийского газопровода, который соединил бы Туркменистан и Азербайджан.

Это решение вызвало возмущение в Москве, которая заявляет о невозможности такого строительства из-за неопределенности статуса Каспийского моря.