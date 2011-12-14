ДТЭК победил на аукционе по экспорту электроэнергии на 2012 год

ООО «Востокэнерго» и ООО «Пауэр Трейд», входящие в структуру энергохолдинга ДТЭК, на сегодняшнем проводимом НЭК «Укрэнерго» аукционе на право экспорта электроэнергии в 2012 году, выкупили доступ к межгосударственному сечению по направлениям в Румынию, Словакию, Венгрию, Польшу, Молдову, и частично Беларусь.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в ходе аукциона ООО «Востокэнерго» приобрело 545 МВт сечения «Бурштынская ТЭС – Словакия, Венгрия, Румыния» за 110 тыс. грн. Все 9 лотов сечения приобретены компанией по стартовой цене.

Кроме того, ООО «Востокэнерго» выкупило 235 МВт сечения по направлению в Польшу за 10 тыс. грн. также по стартовым ценам.

Также энергогенерирующая компания выкупила 650 МВт сечения по направлению в Беларусь за 25 тыс. грн. Помимо этого, ООО «Пауэр Трейд» выкупило в ходе аукциона 700 МВт сечения по направлению в Молдову за 25 тыс. грн. Все лоты указанного сечения также были выкуплены по стартовой цене.

Госпредприятие «Укринтерэнерго» в ходе торгов приобрело 250 МВт сечения «Украина-Беларусь» за 50 тыс. грн. При этом при покупке указанных трех лотов наблюдалась конкурентная борьба между «Востокэнерго» и «Укринтерэнерго», в результате которой стоимость лота выросла в 4 раза – с 5 до 20 тыс. грн.

Сечение «Украина-энергосистема России» было снято с торгов из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.

К участию в сегодняшних торгах аукционная комиссия НЭК «Укрэнерго» допустила ООО «Востокэнерго», ООО «Пауэр Трейд» и «Укринтерэнерго». В то же время аукционная комиссия не допустила к участию в торгах ЗАО «Белоцерковская ТЭЦ».

Как пояснила журналистам председатель аукционной комиссии Татьяна МУРАВЬЕВА, компания не была допущена к торгам, поскольку системный оператор не согласовал ее внешнеэкономический контракт в части его соответствия техническому регламенту.

«Внешнеэкономический контракт (Белойцерковской ТЭЦ - УНИАН) не был согласован «Укрэнерго» в части технического обеспечения», - сказала Т.МУРАВЬЕВА, отметив при этом, что к компании был ряд замечаний, одним из которых являлось отсутствие идентификационного кода EIC, который является обязательным для трейдеров, реализующих электроэнергию на европейском рынке.

Как заявил журналистам представитель Белоцерковской ТЭЦ Андрей КОШЕЛЮК, компания не согласна с действиями аукционной комиссии и намерена обжаловать недопуск ее к аукциону в судебных инстанциях.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

В 2011 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД «Укринтерэнерго» – белорусское направление.