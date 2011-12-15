Клюев: программа развития внутреннего производства активизирует инвестресурсы

Комплекс мероприятий, предусмотренных Государственной программой развития внутреннего производства, поможет Украине смягчить последствия сегодняшнего мирового экономического кризиса и активизировать внутренние инвестиционные ресурсы.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ на пресс-конференции, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера.

Он подчеркнул, что снизить уровень потребления импортного газа в Украине планируют за счет увеличения собственной добычи нефти, газа, газа-метана, сланцевого газа, что и предполагается программой развития внутреннего производства.

«В настоящее время уже есть проекты, касающиеся сланцевого газа, добычи газа на шельфе Черного и Азовского морей. В настоящее время уже есть инвесторы, которые готовы реализовывать такие проекты, - это такие компании, как «Шелл», «Шеврон», «ЭксонМобил», «Эни», а также НАК «Нафтогаз Украины» и НАК «Надра», - сообщил А. КЛЮЕВ.

Важной частью программы развития внутреннего производства, по словам первого вице-премьер-министра, являются мероприятия по энергосбережению. Он привел пример, что уже в этом году во исполнение программы на украинских ТЭС начали устанавливать газовые счетчики. Как результат - 7% экономии газа.

«В следующем году мы продолжим подобные мероприятия. Счетчики устанавливаются исключительно отечественных производителей. К реализации этой программы привлечены 30 украинских предприятий», - отметил А. КЛЮЕВ.

Среди приоритетов импортозамещения он назвал и развитие АПК. В планах правительства - наращивание экспорта зерновых и сокращение импорта сельскохозяйственной продукции.

«В планах - к 2015 году нарастить урожай зерновых до 80 миллионов тонн. Это амбициозные планы, но реальные», - подчеркнул первый вице-премьер.

Кроме того, сказал он, Украина намерена активизировать работу со странами, экономику которых кризис охватил в меньшей степени. Это касается стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

«Сейчас мы достаточно активно работаем, чтобы экспортировать продукцию отечественного производства на рынки этих стран», - подчеркнул А. КЛЮЕВ.

По его словам, сегодняшний мировой кризис протекает гораздо сложнее, чем это было в 2008 году.

«Если в 2008 году кризис охватил крупные банки, компании, то сегодня в разгаре кризис государств. В мире уменьшилась инвестиционная активность и это, конечно, сказалось на реализации инвестиционных проектов в Украине, на работе экспортеров», - сказал он, отметив при этом, что программа развития внутреннего производства поможет активизировать внутренние инвестиционные ресурсы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил Государственную программу развития внутреннего производства. Первый этап реализации Программы рассчитан на период 2012-2015 гг. Результатом выполнения Программы должно стать внедрение экономических стимулов для создания и развития производственных мощностей, направленных на производство отечественных аналогов импортированной продукции.