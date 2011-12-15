Цена нефти резко пошла вверх на фоне статданных из США

На мировых торгах в четверг, 15 декабря, цены на нефть растут после резкого падения накануне на фоне статданных из США.

Так, стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 0,76 доллара, или на 0,80%, - до 95,71 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,23 доллара, или на 1,17%, - до 106,25 доллара за баррель.

Накануне цены на "черное золото"упали более чем на 3% на фоне решения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысить квоту на добычу сырья до 30 миллионов баррелей в сутки. Предыдущая квота ОПЕК на добычу нефти составляла 24,845 миллиона баррелей в день и оставалась неизменной с декабря 2008 года.

Позднее в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 9 декабря, снизились на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,6% - до 334,2 миллиона баррелей, передает Bloomberg.