Украинская экономика выдержит цену на российский газ в 416 долларов - Азаров

Украинская экономика выдержит цену на российский газ в 416 долларов за 1 тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ после открытия нового детского сада в Киеве.

«Ну, мы в этом году платим 440 долларов за тысячу кубометров с учетом харьковской скидки. Мы выдержали с вами? Вот год прожили же практически… Выдержали. Мы выдержим любое испытание. А что, разве сейчас легко? Посмотрите, что в мире происходит, что в Европе происходит… Мы достаточно сейчас устойчивы, и у нас твердая позиция в наших переговорах", - заявил премьер.

"Будет цена 416 (долл. за 1 тыс. куб. м – УНИАН), ну что ж будем платить: она нам досталась, это нелегкое наследство. Рано или поздно, будет нормальная цена, я в этом глубоко убежден. Выдержим и с хорошим настроением встретим Новый год», - сказал Н.АЗАРОВ.

В связи с этим он подчеркнул, что украинская экономики заканчивает 2011 год ростом ВВП на уровне 5,3%, что выше, чем в таких странах как Российская Федерация и Польша.

Также Н.АЗАРОВ подчеркнул, что его правительству за два года работы не раз предрекали крах, однако этого не было, и, по его мнению, Украина сейчас развивается.

Как сообщали СМИ, в понедельник, 12 декабря, глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» до конца года соглашение по газу не подпишут.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 13 декабря премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ допустил, что госбюджет на 2012 год может быть принят из расчета цены на газ в 400 долларов, но не исключил ее пересмотра.

14 декабря на пресс-конференции первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ заявил, что проект государственного бюджета на 2012 год, исходя из цены на газ для Украины в размере 416 долл. за тысячу кубометров, для второго чтения в Верховной Раде правительство подаст на следующей неделе.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 дол. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 дол. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 дол. за тыс. куб. м, в IV – около 400 дол. за тыс. куб. м.

Сейчас Украина пытается снизить цену на газ.