Украина увеличит импорт углей для коксования до 10 млн. тонн

По итогам 2011 года коксохимические предприятия Украины увеличат импорт углей для коксования на 5% от запланированного показателя - до 10 млн. тонн.

Об этом в Днепропетровске в среду, 14 декабря, на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

По его словам, поставки украинских углей на КХЗ в ноябре т.г. составили 1,255 млн. тонн, что на 9,7% меньше показателя октября. За 11 месяцев 2011 г. - около 16 млн. тонн на 2% меньше относительно аналогичного периода 2010 г.

Объем импортных поставок углей для коксования в ноябре относительно октября вырос на 3,6% - до 870 тыс. тонн. За январь-ноябрь данный показатель увеличился по сравнению с 11 месяцами прошлого года на 9% - до 9,3 млн. тонн.

В ноябре украинские КХЗ поставили метпредприятиям 1,2 млн. тонн кокса, что на 7% меньше, чем в октябре. За 11 месяцев поставки составили 13,6 млн. тонн – на 6% меньше от расчетной балансовой потребности метпредприятий и на 3% больше относительно января-ноября 2010 г. За 11месяцев т. г. металлурги импортировали 137 тыс. тонн кокса, что на 40% меньше, чем за 11 месяцев 2010 г.

Остатки углей на складах отечественных КХЗ на 1 декабря 2011 г. составили 550 тыс. тонн.