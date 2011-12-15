В Житомире угарным газом отравились 6 человек, в том числе двое детей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Житомирского городского совета.

Инцидент произошел во вторник, однако официально этот факт обнародован сегодня.

"13 декабря 2011 года на территории города Житомира в результате нарушения правил эксплуатации газового оборудования произошли два случая отравления угарным газом. В целом отравились 6 человек, в т.ч. 2 детей. Пострадавшие в состоянии средней тяжести госпитализированы в Житомирскую центральную городскую больницу №1 и Житомирскую центральную детскую городскую больницу", - говорится в сообщении.

Пострадавших до сих пор находятся в больницах.

Работники ГУМЧС обратились к населению Житомира с просьбой строго соблюдать правила установки и эксплуатации газовых приборов.